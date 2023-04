Macron ai francesi in tv: 'La riforma delle pensioni in vigore in autunno' (Di lunedì 17 aprile 2023) La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale soltanto poche ore dopo il via libera del Consiglio costituzionale è stato interpretato dai sindacati e dall'opposizione come l'ennesima "provocazione". "... Leggi su ansa (Di lunedì 17 aprile 2023) La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale soltanto poche ore dopo il via libera del Consiglio costituzionale è stato interpretato dai sindacati e dall'opposizione come l'ennesima "provocazione". "...

Macron, la riforma delle pensioni in vigore in autunno "Le modifiche previste da questa legge sulle pensioni entreranno in vigore gradualmente a partire dall'autunno": queste le prime parole di Emmanuel Macron nel suo discorso tv ai francesi dopo aver confermato di aver promulgato la legge di riforma che da 3 mesi provoca proteste nel paese. La riforma delle pensioni "era necessaria per garantire la ... Macron ai francesi: "Ho sentito la vostra rabbia ma l'intervento sulle pensioni era necessario" È la prima volta che Macron prenderà la parola da quando sabato ha promulgato la riforma delle pensioni a seguito del via libera di venerdì da parte del Consiglio costituzionale. Emmanuel Macron si rivolge ai francesi in tv con un discorso attraverso il quale tenta di riallacciare il dialogo dopo la contestata promulgazione della legge di riforma delle pensioni, tra venerdì e sabato.