“Ma quindi Gerry Scotti…”. Caso a Mediaset e tra il pubblico del conduttore dopo le sue parole (Di lunedì 17 aprile 2023) Gerry Scotti sta per lasciare Mediaset? È questa la notizia che si sta rincorrendo per due corridoi: quelli di Cologno Monzese e quelli della Rai a Viale Mazzini a Roma. Se fosse confermata la notizia, sarebbe una delle bombe più incredibili degli ultimi anni. Ne abbiamo avuto un assaggio, di quello che potrebbe capitare, con la vicenda di Alessia Marcuzzi. La bella conduttrice, dopo avere avuto delle sfortunate e recenti avventure col Biscione, ha ricevuto un’offerta che non ha potuto rifiutare, citando deliberatamente Francis Ford Coppola. Per lei, lo sappiamo, il salto è stato pericoloso, ma ripagato in pieno dagli ascolti clamorosi di Boomerissima. A quel punto Alessia Marcuzzi non si è più fermata e lo sappiamo bene. Ed eccola con le sue simpatiche apparizioni in Viva Rai 2 di Fiorello al Festival di Sanremo. Un momento epico ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)Scotti sta per lasciare? È questa la notizia che si sta rincorrendo per due corridoi: quelli di Cologno Monzese e quelli della Rai a Viale Mazzini a Roma. Se fosse confermata la notizia, sarebbe una delle bombe più incredibili degli ultimi anni. Ne abbiamo avuto un assaggio, di quello che potrebbe capitare, con la vicenda di Alessia Marcuzzi. La bella conduttrice,avere avuto delle sfortunate e recenti avventure col Biscione, ha ricevuto un’offerta che non ha potuto rifiutare, citando deliberatamente Francis Ford Coppola. Per lei, lo sappiamo, il salto è stato pericoloso, ma ripagato in pieno dagli ascolti clamorosi di Boomerissima. A quel punto Alessia Marcuzzi non si è più fermata e lo sappiamo bene. Ed eccola con le sue simpatiche apparizioni in Viva Rai 2 di Fiorello al Festival di Sanremo. Un momento epico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... culiinariamio : ma come stracazzo si usa twitter è tutto difficile però ricordo che gerry scotti lo usa quindi posso farcela - GianRattazzi : @DevilDollmusic @MarcoKappa19 @FinallyMichele Io sono un contestatore di elio e gerry quindi non faccio testo. Punt… - Emiliangiolo : Cioè spendere 26 euro e 50 per Brahim Diaz è uno strappo alla sostenibilità? Quindi fatemi capire, che mercato dob… - Tinychip12 : @darkgrham Yess! Sarò con la mia gf che fa Gerry quindi siamo facilmente spottabili I think~ - GianRattazzi : @Psi0_ @loca_acm Quindi il Milan di gerry non ha un solo panchinato presentabile ma la colpa è di pioli che fa un cambio. Ok. -