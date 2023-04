“Ma perché lo ha fatto?”. Daniele Dal Moro, la scoperta del gesto a Oriana Marzoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Come praticamente tutti ricorderanno, quest’ultima non è stata certo la prima avventura che Daniele Dal Moro ha trascorso nella casa di Cinecittà. Prima del GF Vip 7, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si era fatto conoscere al GF 16. Era il 2019, lì ha conosciuto Valentina Vignali. Problemi tra lei e Oriana Marzoli? Dal giorno in cui ha incontrato l’ex giocatrice di basket, anche lei con un passato a Uomini e Donne dove corteggiò Francesco Monte e ora influencer, Valentina Vignali, Daniele Dal Moro non si è più separato da lei. Ma oggi che nelle sua vita c’è Oriana Marzoli, quest’amicizia secondo alcuni potrebbe dare problemi. Daniele Dal Moro, il gesto inaspettato e ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 17 aprile 2023) Come praticamente tutti ricorderanno, quest’ultima non è stata certo la prima avventura cheDalha trascorso nella casa di Cinecittà. Prima del GF Vip 7, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si eraconoscere al GF 16. Era il 2019, lì ha conosciuto Valentina Vignali. Problemi tra lei e? Dal giorno in cui ha incontrato l’ex giocatrice di basket, anche lei con un passato a Uomini e Donne dove corteggiò Francesco Monte e ora influencer, Valentina Vignali,Dalnon si è più separato da lei. Ma oggi che nelle sua vita c’è, quest’amicizia secondo alcuni potrebbe dare problemi.Dal, ilinaspettato e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoPutinati : Ho avuto l’illuminazione! Tutto ‘sto casino e questo simpatico articolo perché anche lui vuole dirigere un giornale… - putino : Vi ricordate la lettera in cui Musk ha chiesto di fermare lo sviluppo delle IA per sei mesi in quanto pericoloso? E… - LaVeritaWeb : La maestra sospesa per 20 giorni dopo aver recitato due orazioni e fatto costruire un rosario: «Chi ha sofferto di… - Chri_BamBam : @midnightgio @cvrcesun Perché non so come ti chiami altrimenti lo avrei fatto io - JJ1897JJ : RT @Nickconc: #IoNonDimentico Io ho 3 figli, li ho vaccinati. Il più piccolo aveva 7 anni. Non li ho certo vaccinati perché avevo paura che… -