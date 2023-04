L' ultima frontiera della crisi Inter | premi per entrare in Champions League

(Di lunedì 17 aprile 2023) Uno in denaro per fare il proprio lavoro. Che, nel caso dei giocatori dell'(monte ingaggi 132 milioni di euro lordi) significa riuscire a fare meglio di quanto fatto in questo inizio di 2023 in campionato: 3 punti miseri in 8 partite diversamente divise tra Monza, Salernitana, Fiorentina, Spezia, Empoli, Bologna e Sampdoria. L'ultimo spiffero che esce da Appiano Gentile (informalmenre smentito) assomiglia tanto alla mossadisperazione da calcio degli anni Ottanta e Novanta, quando il presidente di turno era disposto anche ad allargare i cordoniborsa pur di evitare la retrocessione e, quindi, evitarsi contestazioni e altri problemi sotto casa. Per non tornare ai ruggenti anni Sessanta e Settanta in cui i padroni entravano negli spogliatoi a fine partita, quando era andata bene, elargendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nihal884 : Ultima frontiera dei romanisti, la Champions non la vogliono perché è una competizione irregolare, meglio l'Europa… - maxbunker : RT @RSInews: Contro la siccità, bere la fognatura - E' l'ultima frontiera nella lotta alla siccità: il filtraggio e la redistribuzione dell… - RSInews : Contro la siccità, bere la fognatura - E' l'ultima frontiera nella lotta alla siccità: il filtraggio e la redistrib… - tanadineve : L'ultima frontiera dello spam: zozze fake che mettono un cuoricino nella speranza che clicchi sui loro link. - PTSinistra : Dopo le foibe di Pirina, nazismo e comunismo uguali, bande musicali perseguitate dai Gap, andiam tranquilli verso l… -

Un premio in denaro per fare il proprio lavoro. Che, nel caso dei giocatori dell'Inter (monte ingaggi 132 milioni di euro lordi) significa riuscire a fare meglio di quanto fatto in questo inizio di ...Ma sarebbe un errore da nostalgici col paraocchi pretendere di respirare la stessa aria didi vent'anni fa, caricando un remake del peso di simili aspettative. Meglio godersi l'...Sono il classico modello che Mademoiselle Chanel indossava nel lontano 1957 e definite come l'dell'eleganza. Sono scarpe amate da molte donne e rappresentano un vero e proprio ...

L'ultima frontiera della crisi Inter: premi per entrare in Champions League Panorama

Un premio in denaro per fare il proprio lavoro. Che, nel caso dei giocatori dell'Inter (monte ingaggi 132 milioni di euro lordi) significa riuscire a fare meglio di quanto fatto in questo inizio di ...L’ente strumentale di Compagnia di San Paolo e Politecnico vede aumentare la quota di fatturato per servizi ai privati Affari con 150 imprese in tanti ...