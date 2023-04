Lula da Xi, Lavrov in Sudamerica. L’asse Cina-Russia si allarga (Di lunedì 17 aprile 2023) Sergei Lavrov, ministro degli Esteri, è atterrato oggi in Brasile per dare inizio ad un’importante missione di cinque giorni che lo porterà anche in Venezuela, Nicaragua e Cuba. Il rappresentante del governo di Vladimir Putin avrà una ricca agenda che include ricevimenti con i leader di questi Paesi ed interviste con i responsabili dei ministeri degli Esteri, secondo quanto diffuso dal Cremlino attraverso il canale Telegram. Lavrov “volerà alla regione con un’agenda concreta che cerca di fortificare la cooperazione a beneficio mutuo tra i nostri Paesi a livello politico, commerciale, economico, educativo, umanitario, culturale e in altri ambiti”, prosegue la nota. Per il ministro è previsto “presentare il rinforzo delle istituzioni legali internazionali nel mondo moderno, la struttura sulla quale si appoggia la Carta dell’Onu”. Il viaggio ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 aprile 2023) Sergei, ministro degli Esteri, è atterrato oggi in Brasile per dare inizio ad un’importante missione di cinque giorni che lo porterà anche in Venezuela, Nicaragua e Cuba. Il rappresentante del governo di Vladimir Putin avrà una ricca agenda che include ricevimenti con i leader di questi Paesi ed interviste con i responsabili dei ministeri degli Esteri, secondo quanto diffuso dal Cremlino attraverso il canale Telegram.“volerà alla regione con un’agenda concreta che cerca di fortificare la cooperazione a beneficio mutuo tra i nostri Paesi a livello politico, commerciale, economico, educativo, umanitario, culturale e in altri ambiti”, prosegue la nota. Per il ministro è previsto “presentare il rinforzo delle istituzioni legali internazionali nel mondo moderno, la struttura sulla quale si appoggia la Carta dell’Onu”. Il viaggio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Intanto il ministro degli Esteri russo Lavrov è atterrato in Brasile. Per lui il tappeto rosso, non metaforico, di… - CrisisEureos : RT @MarcoFattorini: Intanto il ministro degli Esteri russo Lavrov è atterrato in Brasile. Per lui il tappeto rosso, non metaforico, di Lula… - armdigennaro : RT @MarcoFattorini: Intanto il ministro degli Esteri russo Lavrov è atterrato in Brasile. Per lui il tappeto rosso, non metaforico, di Lula… - lagggente : RT @MarcoFattorini: Intanto il ministro degli Esteri russo Lavrov è atterrato in Brasile. Per lui il tappeto rosso, non metaforico, di Lula… - luigiebasta55 : RT @MarcoFattorini: Intanto il ministro degli Esteri russo Lavrov è atterrato in Brasile. Per lui il tappeto rosso, non metaforico, di Lula… -