Lukaku, presentato ricorso contro la squalifica alla Corte! Un precedente può aiutare – TS (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter ha presentato ricorso contro la squalifica di Romelu Lukaku dovuta all’esultanza del belga dopo il rigore contro la Juventus ricorso – L’Inter sta attendendo il responso per il ricorso presentato contro la squalifica di Romelu Lukaku in seguito all’esultanza sotto la curva della Juventus, considerata provocatoria dall’arbitro Massa. Il belga ha ricevuto il sostegno di tante star internazionali, come Mbappè e Vinicius. Gli atti ricevuti dalla Procura federale chiariscono che Massa ha estratto il secondo cartellino giallo esclusivamente per l’esultanza, senza alcuna relazione al successivo diverbio con Cuadrado. Questa motivazione può favorire il successo del ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter haladi Romeludovuta all’esultanza del belga dopo il rigorela Juventus– L’Inter sta attendendo il responso per illadi Romeluin seguito all’esultanza sotto la curva della Juventus, considerata provocatoria dall’arbitro Massa. Il belga ha ricevuto il sostegno di tante star internazionali, come Mbappè e Vinicius. Gli atti ricevuti dProcura federale chiariscono che Massa ha estratto il secondo cartellino giallo esclusivamente per l’esultanza, senza alcuna relazione al successivo diverbio con Cuadrado. Questa motivazione può favorire il successo del ...

