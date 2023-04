Lukaku-Inter, è finita: futuro lontano da Milano (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Lukaku bis all’Inter sembra ormai giunto ai titoli di coda, il belga in estate non resterà a Milano perché non verrà rinnovato il prestito Il Lukaku bis all’Inter sembra ormai giunto ai titoli di coda, il belga in estate non resterà a Milano perché non verrà rinnovato il prestito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante non ha convinto la società nell’ultimo periodo e nemmeno un gran finale potrebbe far cambiare idea ai nerazzurri. Ora è caccia al nuovo Romelu. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilbis all’sembra ormai giunto ai titoli di coda, il belga in estate non resterà aperché non verrà rinnovato il prestito Ilbis all’sembra ormai giunto ai titoli di coda, il belga in estate non resterà aperché non verrà rinnovato il prestito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante non ha convinto la società nell’ultimo periodo e nemmeno un gran finale potrebbe far cambiare idea ai nerazzurri. Ora è caccia al nuovo Romelu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

