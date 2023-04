Lukaku - Inter addio a fine stagione. L'erede di Big Rom? 'Marotta vuole...' (Di lunedì 17 aprile 2023) Secondo la Gazzetta dello Sport infatti il club di Steven Zhang non avrebbe intenzione di negoziarne un altro. Il motivo? Troppi i 20 milioni investiti nel 2022 - 23 (tra prestito oneroso e ingaggio ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 17 aprile 2023) Secondo la Gazzetta dello Sport infatti il club di Steven Zhang non avrebbe intenzione di negoziarne un altro. Il motivo? Troppi i 20 milioni investiti nel 2022 - 23 (tra prestito oneroso e ingaggio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : I numeri terrificanti degli attaccanti dell'Inter: Lautaro non segna dal 5 marzo Dzeko non segna dal 18 gennaio C… - MatteoBarzaghi : Inter fa ricorso contro squalifica di Lukaku in Coppa Italia. @SkySport #Lukaku - Gazzetta_it : #Inter-#Lukaku: è finita! Addio prestito-bis, il club già a caccia del sostituto - ferrantelli94 : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter valuta i parametri zero come #Firmino e #Thuram o l'acquisto di #Retegui per sostituire #Lukaku. ?? La dirigen… - Eltoro103 : @massferrante @marifcinter @Massiminter È il contrario, le società in pareggio non mettono soldi, l'Inter in perdit… -