Lukaku | esultanza non provocatoria e quindi ricorso! L’Inter dà un segnale – CdS

(Di lunedì 17 aprile 2023)farà ricorso per cancellare il secondo giallo (ela squalifica) ricevuto dadopo l’per l’1-1 siglato su rigore in Juventus-Inter di Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, secondo la difesa non si tratta divuole portare avanti il caso del secondo giallo a Romelu(poi espulso) facendo leva sul referto dell’arbitro, in cui la seconda ammonizione è ricondotta espressamente all’e non sotto la casistica più ampia di comportamento non regolamentare. Appurati gli insulti razzisti e gli ululati piovuti dalla curva bianconera, per la difesa non c’era alcun intento provocatorio, a maggior ragione trattandosi di ...

Secondo il club nerazzurro, non era intenzione diprovocare i tifosi bianconeri tantomeno insultarli, piuttosto l'attaccante voleva solo celebrare il pareggio con la tipica. window....di Romelu. La decisione di presentare ricorso alla Corte Sportiva d'Appello per cancellare il secondo giallo del 4 aprile all'Allianz Stadium, quello provocato dalla consuetadi Big ...... il secondo giallo era arrivato dopo l'del centravanti per il gol dell'1 - 1, giudicata provocatoria dall'arbitro Massa., tuttavia, è la tesi del club milanese, non solo ha esultato ...

Il ricorso contro la squalifica di Lukaku per lanciare un segnale forte contro il razzismo. L'Inter ha deciso di farlo. Di presentare al giudice sportivo la documentazione necessaria per cercare di re ...