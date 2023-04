Luisella Costamagna contro Caschetto: «Cacciandomi da In Onda si aggiudicò l’intero programma e gli ascolti da record finirono» (Di lunedì 17 aprile 2023) Luisella Costamagna - In Onda (foto FB Costamagna) Beppe Caschetto è uno dei “potenti” della tv di oggi. Agente di molti personaggi (da Luciana Littizzetto a Lilli Gruber, da Giovanni Floris a Stefano De Martino e Sabrina Ferilli, solo per citarne alcuni), in un’intervista al Corriere della Sera ha ripercorso buona parte della sua “scalata”, compresa quella volta – estate 2011 – che prese persino un elicottero per andare su un’isola e convincere Nicola Porro ad approdare su La7 alla conduzione di In Onda. “Convinsi l’allora amministratore delegato Gianni Stella a raggiungerlo in Sicilia, dov’era in vacanza. Arrivammo in Calabria in aereo e da lì andammo in cima a Vulcano in elicottero, dove ci venne a prendere un’apecar che ci portò da lui”. Un “agguato” che andò a buon fine: ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 aprile 2023)- In(foto FB) Beppeè uno dei “potenti” della tv di oggi. Agente di molti personaggi (da Luciana Littizzetto a Lilli Gruber, da Giovanni Floris a Stefano De Martino e Sabrina Ferilli, solo per citarne alcuni), in un’intervista al Corriere della Sera ha ripercorso buona parte della sua “scalata”, compresa quella volta – estate 2011 – che prese persino un elicottero per andare su un’isola e convincere Nicola Porro ad approdare su La7 alla conduzione di In. “Convinsi l’allora amministratore delegato Gianni Stella a raggiungerlo in Sicilia, dov’era in vacanza. Arrivammo in Calabria in aereo e da lì andammo in cima a Vulcano in elicottero, dove ci venne a prendere un’apecar che ci portò da lui”. Un “agguato” che andò a buon fine: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiofabbretti : Luisella Costamagna contro Caschetto: «Cacciandomi da In Onda si aggiudicò l’intero programma e gli ascolti da reco… - e_cavagna : Porro, la bomba della Costamagna: 'Arrivato lui e addio...' - - TuttoQuaNews : RT @fanpage: Luisella Costamagna ha replicato ad alcune dichiarazioni rilasciate da Beppe Caschetto al Corriere della Sera. In particolare,… - Rodica17957578 : RT @SilenzieFalsita: In Onda, Luisella Costamagna: «Così Caschetto cacciandomi si aggiudicò l’intero programma» - SilenzieFalsita : In Onda, Luisella Costamagna: «Così Caschetto cacciandomi si aggiudicò l’intero programma» -