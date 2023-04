L'Ue adotta nuove norme per gli elettrodomestici in stand - by (Di lunedì 17 aprile 2023) La Commissione europea ha adottato nuovi requisiti per i produttori di lavatrici, televisori, modem e console per videogiochi in modo da ridurre il consumo energetico quando sono in modalità stand - ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) La Commissione europea hato nuovi requisiti per i produttori di lavatrici, televisori, modem e console per videogiochi in modo da ridurre il consumo energetico quando sono in modalità- ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : L'Ue adotta nuove norme per gli elettrodomestici in stand-by: Con taglio consumi attesi risparmi in bolletta per 53… - RitaamariaB : RT @RifugioAsinelli: Se sei in cerca di un regalo speciale e solidale per Pasqua, i bellissimi Filippo, a sinistra, e Clementina, a destra… - Romina181004671 : RT @RifugioAsinelli: Se sei in cerca di un regalo speciale e solidale per Pasqua, i bellissimi Filippo, a sinistra, e Clementina, a destra… - Davide70405052 : RT @RifugioAsinelli: Se sei in cerca di un regalo speciale e solidale per Pasqua, i bellissimi Filippo, a sinistra, e Clementina, a destra… - paoloparenti9 : RT @RifugioAsinelli: Se sei in cerca di un regalo speciale e solidale per Pasqua, i bellissimi Filippo, a sinistra, e Clementina, a destra… -