Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 16 aprile 2023 (video) (Di lunedì 17 aprile 2023) Ieri, 16 aprile 2023, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, in fase di recupero dopo un grande abbassamento di voce – dovuto al riscaldamento centralizzato condominiale, ha sottolineato -, dopo la solita introduzione è passata alle notizie della settimana, partendo dalle ballerine da uomo firmate Balenciaga. Lucianina ha parlato del tanto discusso "bacio" del Dalai Lama ad un bambino, dicendo che dopo questa sparata dovrebbe ripulirsi l'immagine partecipando all'Isola dei Famosi, poi ha mostrato il video di un parroco che entra a dire la Messa col monopattino elettrico, senza dimenticare il prete caduto con un uovo di Pasqua gigante durante una consacrazione.

