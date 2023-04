Luca Salatino e Soraia lasciati | è ufficiale | lei l' ha tradito?

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 17 aprile 2023) La notizia era già nell'aria da qualche tempo e adesso èCeruti si sono. A comunicarlo è stato l'ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. Sembrava un amore destinato a durare nel tempo, soprattutto per via della sofferenza della lontananza provata daal Grande Fratello Vip, ma qualcosa di grave è successo. Non è chiaro chi tra i due abbia deciso di mettere la parola fine alla storia d'amore. Poco prima dell'annuncio, su Instagramha pubblicato un post con scritto: "Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di credevi fosse grande".si sono: perché è finita ...