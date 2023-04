Luca Onestini e Nikita Pelizon si rivedono dopo il GF Vip: ex Vipponi alla stessa festa, chi c’era e reazioni (Di lunedì 17 aprile 2023) Nonostante il GF Vip 7 sia finito ormai da due settimane, non manca occasione per gli ex Vipponi di rivedersi. Tra reunion e feste post reality, anche chi avrebbe voluto non incontrarsi più dopo la fine del programma, finisce col ritrovarsi a pochi metri di distanza. Così è capitato anche a Luca Onestini e Nikita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 17 aprile 2023) Nonostante il GF Vip 7 sia finito ormai da due settimane, non manca occasione per gli exdi rivedersi. Tra reunion e feste post reality, anche chi avrebbe voluto non incontrarsi piùla fine del programma, finisce col ritrovarsi a pochi metri di distanza. Così è capitato anche a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattino5 : Pronti per una nuova puntata di #BacktoSchool?! Mercoledì su #Italia1 ci sarà anche Luca Onestini! #Mattino5 - NilceLuanda2 : RT @blogtivvu: Luca Onestini e Nikita Pelizon si rivedono dopo il GF Vip: ex Vipponi alla stessa festa, chi c’era e reazioni #gfvip https:/… - blogtivvu : Luca Onestini e Nikita Pelizon si rivedono dopo il GF Vip: ex Vipponi alla stessa festa, chi c’era e reazioni #gfvip - elica3001 : RT @SoyMareluna: Vai Avanti sempre così caro Luca... Testa Alta Cuore Aperto e il Sole negli occhi!!!???? Ti Voglio Bene e Ti Auguro solo il… - BBorgnsi : RT @LucaOnestini_11: Direttamente dalla sfilata di oggi ??????? Luca Onestini for Andrea Versali ?? -