Luca Onestini e Ivana Mrazova di nuovo insieme il video fa impazzire i fan (Di lunedì 17 aprile 2023) Luca Onestini e Ivana Mrazova si mostrano insieme sui social dopo l'avventura al GF VIP. Onestini aveva chiesto privacy riguardo il suo ritorno di fiamma, ora pare non vogliano più nascondersi: su Instagram è spuntato un video nel quale ballano e si divertono insieme, poi la cena a lume di candela. Primo post di coppia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattino5 : Pronti per una nuova puntata di #BacktoSchool?! Mercoledì su #Italia1 ci sarà anche Luca Onestini! #Mattino5 - StewbiesChanel : RT @sofiabereber: Il migliore ?????? Luca Onestini ?? #LucaVersali #LucaOne16A #Onestiners - BlogUomini : GFVIP. Luca Onestini e Ivana Mrazova ricompaiono insieme a Milano, la coppia sta per tornare insieme? - Spazio_Gossip : GFVIP. Luca Onestini e Ivana Mrazova ricompaiono insieme a Milano, la coppia sta per tornare insieme? - MariadeFilippi5 : GFVIP. Luca Onestini e Ivana Mrazova ricompaiono insieme a Milano, la coppia sta per tornare insieme? -