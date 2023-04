Luca Onestini e Ivana Mrazova di nuovo insieme dopo il Gf Vip: il video fa impazzire i fan (Di lunedì 17 aprile 2023) Leggi Anche 'GF Vip', Luca Onestini saluta Ivana Mrazova: 'Abbiamo dormito insieme, molte tentazioni...' Dentro la Casa del 'Grande Fratello Vip' Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno avuto il tempo di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 aprile 2023) Leggi Anche 'GF Vip',saluta: 'Abbiamo dormito, molte tentazioni...' Dentro la Casa del 'Grande Fratello Vip'hanno avuto il tempo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattino5 : Pronti per una nuova puntata di #BacktoSchool?! Mercoledì su #Italia1 ci sarà anche Luca Onestini! #Mattino5 - MaiteSardinas : RT @Alessio_L01: Luca Onestini post cena senza aver fatto Tiktok con la Nargi: - cindykia25644 : RT @Domenic51648771: Luca Onestini e Ivana Mrazova, nessuno come loro! - cindykia25644 : RT @MariadeFilippi5: GFVIP. Luca Onestini e Ivana Mrazova ricompaiono insieme a Milano, la coppia sta per tornare insieme? - cindykia25644 : RT @Spazio_Gossip: GFVIP. Luca Onestini e Ivana Mrazova ricompaiono insieme a Milano, la coppia sta per tornare insieme? -