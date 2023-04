Luca Argentero: “Mi sento un rottame, ho la pancia e le rughe, vorrei andare in pensione. Il Gf? Lo feci per soldi” (Di lunedì 17 aprile 2023) Luca Argentero: “Mi sento un rottame, ho la pancia e le rughe” In occasione dell’uscita del suo primo romanzo, dal titolo Disdici tutti i miei impegni, l’attore Luca Argentero ha ripercorso la sua vita e la sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera. “Mi sono divertito a disegnare un personaggio completamente diverso da me. Anche perché non mi dispiacerebbe farne una serie televisiva e magari firmare la regia” ha dichiarato l’interprete a proposito del volume. Sulla sua vita, Luca Argentero afferma: “Mi sento un rottame. Ho la testa ormai grigia, la pancia, le rughe”. L’attore, quindi, ha ripercorso il periodo della sua vita in cui studiava ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023): “Miun, ho lae le” In occasione dell’uscita del suo primo romanzo, dal titolo Disdici tutti i miei impegni, l’attoreha ripercorso la sua vita e la sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera. “Mi sono divertito a disegnare un personaggio completamente diverso da me. Anche perché non mi dispiacerebbe farne una serie televisiva e magari firmare la regia” ha dichiarato l’interprete a proposito del volume. Sulla sua vita,afferma: “Miun. Ho la testa ormai grigia, la, le”. L’attore, quindi, ha ripercorso il periodo della sua vita in cui studiava ...

