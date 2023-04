Luca Argentero | il GF e la carriera fortunata | “Ho sfruttato la mia bellezza”

(Di lunedì 17 aprile 2023) È uno degli attori più apprezzati dal pubblico per il suo fascino e per il suo talento:si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della sua, iniziata per caso all’interno della Casa del Grande Fratello, del suo percorso tra tv e cinema e della sua ultima, entusiasmante, avventura, quella del suo primo libro dal titolo Disdici tutti i miei impegni., l’avventura al Grande Fratello e gli esordi Chesia uno dei sex symbol del nostro paese non è certo un mistero, e anche se oggi si definisce “un rottame, con la testa ormai grigia, la pancia, le rughe” sa bene di dovere tanto al suo innato fascino e a quel sorriso che ha fatto perdere la testa alle sue fan. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dlibyh_falling : Abbiamo quei bonazzi e attori bravissimi: luca argentero, massimiliano caiazzo, matteo paolillo, gianmarco saurino,… - soloversacexme : RT @fraversion: Luca Argentero, 45 anni: «Mi sento un rottame. Ho la testa ormai grigia, la pancia, le rughe». Luca Argentero, capite? Io… - fraversion : Luca Argentero, 45 anni: «Mi sento un rottame. Ho la testa ormai grigia, la pancia, le rughe». Luca Argentero, ca… - UfficialeY : RT @discoradioIT: #libri, @Lucaargentero : 'Disdici tutti i miei impegni' (@Mondadori) - Discoradio - andreastoolbox : Luca Argentero: “Mi sento un rottame. Ho la testa ormai grigia, la pancia, le rughe… Tanti che… - Il Fatto Quotidia… -

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Al posto tuo, Stefano Fresi e Ambra Angiolini in una commedia di Max Croci. In corsa per un posto da direttore, due creativi accettano di ...Ma lui,, è stato 'fortunatissimo. Ho recitato in film diretti da registi come Ozpetek, Comencini o Placido senza aver mai studiato recitazione per un solo giorno della mia vita. Ho lavorato ...Da poco diventato papà per la seconda volta,ha rilasciato una lunga intervista a 'Il Corriere Della Sera'. L'attore ha parlato a cuore aperto dei suoi esordi , della sua carriera e della vita insieme alla moglie Cristina Marino e ...

Argentero: «Mia moglie Cristina Marino mi ha insegnato un nuovo sguardo. Il Grande Fratello Lo feci per... Sette del Corriere della Sera

L'attore italiano Luca Argentero nel corso di una recente intervista ha svelato il motivo per il quale tanti anni fa ha deciso di partecipare al Grande Fratello. Uno degli attori italiani più amati è ...Prima di affermarsi come attore tv, Luca Argentero è stato – agli inizi della sua carriera – uno dei concorrenti del Grande Fratello 2003.