Lotta, Europei 2023: Simone Vincenzo Piroddu in finale per il bronzo, Gianluca Talamo e Benjamin Konrad Honis ai ripescaggi (Di lunedì 17 aprile 2023) Prima giornata di gare dedicata allo stile libero agli Europei senior 2023 di Lotta: a Zagabria, in Croazia, Simone Vincenzo Piroddu si qualifica alla finale per il bronzo nei -57 kg. Ai ripescaggi Gianluca Talamo nei -70 kg e Benjamin Konrad Honis nei -97 kg, eliminato Colin John Realbuto nei -65 kg. Nei -57 kg Simone Vincenzo Piroddu nel turno di qualificazione supera ai punti per 3-2 lo spagnolo Levan Metreveli, poi ai quarti elimina la testa di serie numero 4, l'ucraino Andrii Yatsenko, per superiorità tecnica (stop sul 19-8), ma in semifinale cede alla testa di serie numero 1, ...

