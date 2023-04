Lotito su Immobile | «Siamo con lui»

(Di lunedì 17 aprile 2023) Claudio, presidente della Lazio, ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza a Cirodopo l’incidente avuto nella giornata di ieri Claudio, presidente della Lazio, ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza a Cirodopo l’incidente avuto nella giornata di ieri. Le sue parole al Corriere dello Sport: «con lui e ci auguriamo che torni presto ma ora deve avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lo shock dell'incidente di ieri ha scosso tutti il mondo Lazio. Anche il presidente ha manifestato la sua vicinanza al calciatore. Oggi il Corriere dello Sport riporta un virgolettato del patron biancoceleste. Immobile ha riportato un trauma distorsivo alla colonna vertebrale ed una frattura composta. Il quotidiano romano riporta anche le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Il presidente della Lazio, Caludio Lotito, come riportato dal Corriere dello Sport, ha parlato dell'incidente di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, con la sua auto, ha avuto un incidente.