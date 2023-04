Lost | Harold Perrineau ha cambiato idea sul finale | Adesso lo apprezzo molto

(Di lunedì 17 aprile 2023) L'attore, che all'indomani della conclusione della serie era statopolemico verso ilscelto per il suo personaggio,haopinione. In una recente intervista concessa a ComicBook,ha confessato di aversuldi, che non solo ha diviso i numerosi fan della serie ma anche i suoi interpreti principali. Inizialmente arrabbiato per come si era conclusa la storia del suo personaggio, Michael, e per ildello show nel suo complesso, l'attore ha riconosciuto il tipo di "percorso" cheha creato nelle sue sei stagioni. "All'epoca ero un po' frustrato per il personaggio, per Michael e per Walt. Ma la cosa a cui penso è ...

In una recente intervista concessa a ComicBook, Perrineau ha confessato di aver cominciato ad apprezzare il finale di Lost, che ha suscitato numerosi dibattiti tra gli stessi fan della serie di Damon Lindelof e J. J. Abrams. Tra gli haters ... I produttori di Lost Damon Lindelof e Carlton Cuse lo vollero nella serie creata insieme a JJ Abrams e Jeffrey Lieber, dopo averlo visto nei serial HBO, proprio come accaduto con Perrineau

One of the most controversial TV series endings, Lost is remembered a little differently from person to person. But this star has finally made peace with it.L'interprete di Michael nella serie di Damon Lindelof e J.J. Abrams ha parlato del divisivo finale dello show ABC.