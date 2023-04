L'orso entra in un giardino, padrone di casa e animale si spaventano a vicenda (Di lunedì 17 aprile 2023) Un uomo è disteso in poltrona nel suo giardino negli Stati Uniti quando un orso gli si presenta davanti. I due si guardano e si spaventano a vicenda e alla fine il grosso animale scappa via 17 aprile ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Un uomo è disteso in poltrona nel suonegli Stati Uniti quando ungli si presenta davanti. I due si guardano e sie alla fine il grossoscappa via 17 aprile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mayabug2 : L'#orso entra nel giardino e si rilassa a bordo piscina le incredibili immagini dalla California. In #Trentino gli… - pirata_21 : Usa, Orso entra nel giardino di casa di un uomo che si sta rilassando su una sdraio, si fissano e poi l'orso se ne… - NalinDavide79 : @EsercitoCrucian L’orso deve essere ucciso se entra in un centro abitato. Se rimane nei suoi territori e le persone… - marziamaggi : @MaurizioFugatti Oh ma chi lo avrebbe immaginato che gli orsi si sarebbero riprodotti!! Ma pensa! Se avesse avuto a… - marziamaggi : @MaurizioFugatti Se avesse avuto a cuore la sicurezza dei cittadini avrebbe fatto emettere delle regole di comporta… -