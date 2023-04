L'oro è in rialzo, il prezzo spot sale a 2.012 dollari (Di lunedì 17 aprile 2023) Il prezzo spot dell'oro è in rialzo questa mattina. Sui mercati asiatici le quotazioni del metallo con consegna immediata segnano +0,42% a 2.012 dollari l'oncia. . 17 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Ildell'oro è inquesta mattina. Sui mercati asiatici le quotazioni del metallo con consegna immediata segnano +0,42% a 2.012l'oncia. . 17 aprile 2023

