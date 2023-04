Lorenzo Casini: “Supercoppa in Arabia? Da quando è nata si è spesso giocata all’estero” (Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto durante il programma di Rai Radio 1 Radio anch’io Sport. Si è parlato di diverse tematiche tra cui anche quella relativa alla Supercoppa Italiana che quest’anno si è svolta in Arabia Saudita e non per la prima volta. Il presidente ha spiegato le motivazioni di questa scelta. Andiamo dunque a leggere le sue parole. Lorenzo Casini: “In Arabia la Serie A è già stata” Lorenzo Casini, presidente Lega Serie A (Crediti foto: Lega Serie A Twitter)Il tema della Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita ha fatto spesso e volentieri discutere gli appassionati di calcio. Sia per le note violazioni dei diritti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidente della Lega Serie Aè intervenuto durante il programma di Rai Radio 1 Radio anch’io Sport. Si è parlato di diverse tematiche tra cui anche quella relativa allaItaliana che quest’anno si è svolta inSaudita e non per la prima volta. Il presidente ha spiegato le motivazioni di questa scelta. Andiamo dunque a leggere le sue parole.: “Inla Serie A è già stata”, presidente Lega Serie A (Crediti foto: Lega Serie A Twitter)Il tema dellaItalianainSaudita ha fattoe volentieri discutere gli appassionati di calcio. Sia per le note violazioni dei diritti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pazzamentejuve : Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato a 'Radio anch’io sport' del tema delle Seconde Squadre.… - CarlaLance : RT @WarRoomCisnetto: I pubblici poteri tra #globalizzazione ed era #digitale TECNOLOGIA E DEMOCRAZIA, UN’ALLEANZA CON QUALCHE RISCHIO @aleb… - LazioNews_24 : Serie A, Casini: «Il nostro principale ritardo è questo» - serieApallone : Lega Serie A, Casini: 'Per il Var ci vuole un nuovo protocollo comune': Lorenzo Casini, presidente della Lega Se..… - sportli26181512 : Casini: 'Stadi vecchi? Serve aiuto del governo. Radar video per individuare i razzisti e non punire la massa': Il p… -