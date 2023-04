L'oppositore russo Kara-Murza condannato a 25 anni per aver contestato l’invasione dell’Ucraina (Di lunedì 17 aprile 2023) L'attivista e giornalista russo Vladimir Kara-Murza è stato condannato a 25 anni di carcere per “alto tradimento” e altri reati di natura politica per aver contestato l’invasione dell’Ucraina. L’accusa di “alto tradimento” è riferita alla “cooperazione con uno stato membro della Nato”, consistente nell’aver preso parte a conferenze a Lisbona, Helsinki e Washington nelle quali Kara-Murza aveva condannato la guerra di Putin. Il tribunale di Mosca ha giudicato Kara-Murza colpevole anche di “aver diffuso consapevolmente informazioni false sulle forze armate russe” durante un intervento alla Camera dei rappresentanti ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 aprile 2023) L'attivista e giornalistaVladimirè statoa 25di carcere per “alto tradimento” e altri reati di natura politica per. L’accusa di “alto tradimento” è riferita alla “cooperazione con uno stato membro della Nato”, consistente nell’preso parte a conferenze a Lisbona, Helsinki e Washington nelle qualiavevala guerra di Putin. Il tribunale di Mosca ha giudicatocolpevole anche di “diffuso consapevolmente informazioni false sulle forze armate russe” durante un intervento alla Camera dei rappresentanti ...

