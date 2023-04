Longhi: «Inter-Monza, gara amatoriale da 45enni! Sono perplesso» (Di lunedì 17 aprile 2023) Il giornalista Bruno Longhi, a Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter e di quello che sta facendo vedere tra Serie A e Champions League (vedi articolo). perplesso ? Bruno Longhi, a Radio Sportiva nel programma “Il Processo di Sportiva”, ha parlato dell’Inter e della stagione inspiegabile della squadra di Simone Inzaghi: «L’obiettivo Champions League vale soldoni e l’Inter non riesce ad arrivarci. La partita con il Monza mi ha lasciato perplesso: ritmi blandi, sembrava una gara amatoriale da 45enni. Tutti appagati dalla vittoria esaltante di Lisbona. Pensando che il gol sarebbe arrivato e poi invece il gol l’ha fatto il Monza. Non è una bella immagine che l’Inter sta dando di sé. Io, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Il giornalista Bruno, a Radio Sportiva, ha parlato dell’e di quello che sta facendo vedere tra Serie A e Champions League (vedi articolo).? Bruno, a Radio Sportiva nel programma “Il Processo di Sportiva”, ha parlato dell’e della stagione inspiegabile della squadra di Simone Inzaghi: «L’obiettivo Champions League vale soldoni e l’non riesce ad arrivarci. La partita con ilmi ha lasciato: ritmi blandi, sembrava unada 45enni. Tutti appagati dalla vittoria esaltante di Lisbona. Pensando che il gol sarebbe arrivato e poi invece il gol l’ha fatto il. Non è una bella immagine che l’sta dando di sé. Io, ...

