Lombardia: istituita commissione d'inchiesta su salute e sicurezza in luoghi di lavoro (Di lunedì 17 aprile 2023) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità questo pomeriggio l'istituzione della commissione d'inchiesta 'salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia', richiesta da 27 consiglieri regionali dei gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico Majorino Presidente, Azione Italia Viva e Alleanza Verdi Sinistra (primo firmatario Onorio Rosati) e motivata con il fatto che la Lombardia, secondo i dati Istat, risulta essere la prima regione italiana per numero di incidenti nei luoghi di lavoro. La commissione sarà composta da tre consiglieri regionali per ciascuno dei gruppi consiliari ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale dellaha approvato all'unanimità questo pomeriggio l'istituzione dellad'neidiin', richiesta da 27 consiglieri regionali dei gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico Majorino Presidente, Azione Italia Viva e Alleanza Verdi Sinistra (primo firmatario Onorio Rosati) e motivata con il fatto che la, secondo i dati Istat, risulta essere la prima regione italiana per numero di incidenti neidi. Lasarà composta da tre consiglieri regionali per ciascuno dei gruppi consiliari ...

