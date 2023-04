Lo Stato Sociale annuncia la data di uscita del disco Stupido sexy futuro (Di lunedì 17 aprile 2023) , irriverente e senza peli sulla lingua Mentre gli strumenti sono ancora caldi e i club riecheggiano di un’energia che mancava ormai da troppo tempo, Lo Stato Sociale finalmente annuncia l’uscita del nuovo e atteso album, che arriva a ben 6 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti. Stupido sexy futuro: è il titolo di quello che sarà un disco di cui non potrete più fare a meno. Venerdì 5 maggio: è la data in cui avrà finalmente inizio la vostra libertà di divertirvi, vivere e guardare il mondo con occhi diversi. “Ciao, siamo Lo Stato Sociale, l’unica band di successo che non vanta tentativi di imitazione. E se molti penseranno: “per fortuna!”; molti altri si chiederanno “lo ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) , irriverente e senza peli sulla lingua Mentre gli strumenti sono ancora caldi e i club riecheggiano di un’energia che mancava ormai da troppo tempo, Lofinalmentel’del nuovo e atteso album, che arriva a ben 6 anni di distanza dall’ultimodi inediti.: è il titolo di quello che sarà undi cui non potrete più fare a meno. Venerdì 5 maggio: è lain cui avrà finalmente inizio la vostra libertà di divertirvi, vivere e guardare il mondo con occhi diversi. “Ciao, siamo Lo, l’unica band di successo che non vanta tentativi di imitazione. E se molti penseranno: “per fortuna!”; molti altri si chiederanno “lo ...

