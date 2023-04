Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale 2023 | tutti i vincitori della XIII edizione

(Di lunedì 17 aprile 2023) : tra i premiati I sogni abitano gli alberi di MarcoFonte e il regista Roberto Andò Si è concluso con un notevole afflusso di pubblico a Roma, presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo la tredicesimade Lo(qui il sito internet ufficiale). Diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica e promosso da ROMA CAPITALE e dal DipartimentoASL Roma 1 in collaborazione con il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo e con SCENA, lo spazio cinemaRegione Lazio. La giuria, formata dallo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinetvlandia : Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale 2023: tutti i premi assegnati alla 13° edizione… - Roma : ???? 'Lo Spiraglio' Filmfestival della salute mentale, i vincitori della 13a edizione. Diversi i premi attribuiti pe… - pressitalia : I premi de Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale - 13a edizione - L'evento si è svolto a Roma dal 13 al 16… - SMSNEWSOFFICIAL : I PREMI DE LO SPIRAGLIO FILMFESTIVAL DELLA SALUTE MENTALE - CambiareOrdine : RT @ZalabTV: Trieste è bella di Notte è stato selezionato per 'Lo Spiraglio' Filmfestival della salute mentale . Proiezione questa sera a R… -

Roma, 17 apr. (askanews) – Il docufilm 'Peso Morto', sulla storia giudiziaria di Angelo Massaro, che ha trascorso 21 anni in carcere da innocente, ha vinto il premio della giuria del pubblico al 13mo ...