“Lo ha chiesto la famiglia” Julia Ituma | la decisione sui funerali della giovane pallavolista

(Di lunedì 17 aprile 2023) Domani, 18 aprile, sarà il giorno dell’addio a: la18enne morta dopo essere precipitata dall’albergo dove si trovava con la squadra ad Istanbul lo scorso 13 aprile. Le esequie si svolgeranno a Milano, nella chiesa San Filippo Neri. Nei giorni scorsi tantissimi sono stati i messaggi arrivati per lei. Tra quelli più commoventi quello di Sara Bonifacio, centrale 26enneIgor Volley Novara e compagna di squadra. “Il dolore che provo mi svuota ma allo stesso tempo mi pare poco se paragonato a ciò che ti affliggeva dentro”, scrive su Facebook. “Sento mille voci intorno a me dire: ‘Non è colpa di nessuno’, ma non credo sia cosi…penso sia un po’ colpa di tutto e di tutti…Viviamo in un mondo fatto di persone che si convincono a dover essere forti, un mondo dove le debolezze non sono accettate, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... XMauJu : RT @4everAnnina: #Bibbiano: tolto ai suoi genitori, violentato nella nuova famiglia - Panorama Ho fatto fatica ad arrivare alla fine dell’… - petauromannaro : RT @4everAnnina: #Bibbiano: tolto ai suoi genitori, violentato nella nuova famiglia - Panorama Ho fatto fatica ad arrivare alla fine dell’… - Anto7892 : RT @4everAnnina: #Bibbiano: tolto ai suoi genitori, violentato nella nuova famiglia - Panorama Ho fatto fatica ad arrivare alla fine dell’… - FrancoOmoore : RT @4everAnnina: #Bibbiano: tolto ai suoi genitori, violentato nella nuova famiglia - Panorama Ho fatto fatica ad arrivare alla fine dell’… - orabastaa : RT @4everAnnina: #Bibbiano: tolto ai suoi genitori, violentato nella nuova famiglia - Panorama Ho fatto fatica ad arrivare alla fine dell’… -

... compiendo un atto gravissimo che mi confermò quanto seppi da unache mi disse come in ... A quel punto il Pm haal vescovo: "Riconosce quell'uomo". Moraglia, indicando l'imputato: "E' ...... Ralph è vivo e si sta riprendendo', hanno dichiarato gli avvocati delladel ragazzo. La polizia ha appreso che i genitori di Ralph Pual gli avevanodi andare a prendere i suoi ......Idee nonché socio in affari con ladi Luigi Ciavardini. La consigliera vuole capire se ci sono eventuali conflitti di interesse legate a queste tre persone e alle loro attività. Ha...

Caso Orlandi, legale famiglia: "Wojtyla mai citato da promotore ... Adnkronos

Lo studio fotografico si è scusato per l’accaduto ma per la coppia guardare quel video non ha più la stessa sensazione ...Non sarebbe dovuto essere in quel luogo, dal momento che il killer era già ricercato per l'omicidio di Davide Fabbri ...