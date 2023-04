Lizzie Deignan torna alle corse | sarà alla Freccia Vallone

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il prossimo mercoledìdonne ciun gradito ritorno in gruppo: riattaccherà il dorsaleschiena la britannica, vincitrice della prima edizione della Parigi-Roubaix nell’ottobre 2021, mese al quale risale la sua ultima partecipazione in gara nella rassegna di casa, vale a dire il The L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati:donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streamingdel Brabante donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming

... che iscrive il suo nome nell'albo d'oro della Regina delle classiche, la terza di sempre dopo(2021) e Elisa Longo Borghini (2022). La campionessa piemontese chiude ventesima. Brava ...La prima edizione del 2021 fu vinta da, mentre l'azzurra da Elisa Longo Borghini si è aggiudicata la competizione del 2022 , vincendo in solitaria ...... che iscrive il suo nome nell'albo d'oro della Regina delle classiche, la terza di sempre dopo(2021) e Elisa Longo Borghini (2022). La campionessa piemontese chiude ventesima. Brava ...

Lizzie Deignan è pronta al ritorno: « In realtà non riesco a esprimere a parole tutto quello che provo, Flèche Wallone eccomi qui». Con queste righe, carche di emozione, la trentaquattrenne campioness ...Marta Cavalli (FDJ-Suez) torna sul Mur de Huy per difendere il titolo conquistato un anno fa vincendo la Freccia Vallone Femmes, la prima volta che dal 2014 non ha vinto Anna van der Breggen (7 volte ...