Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liverpool, su Alexander-Arnold una big spagnola: Alexander-Arnold sta attraversando una stagione difficile, esattam… - alessio_morra : Secondo tempo splendido, #Salah sbaglia un altro rigore, Darwin Nunez si divora un gol, Alexander-Arnold fa un assi… -

Sembrava che ilfosse in pole position per il giocatore, soprattutto perché il nazionale inglese ha uno stretto rapporto con- Arnold e Henderson. Lo riporta l'edizione sportiva ...... squalificato per la gara d'andata al Da Luz, non ci sarà neppure il terzino destroBah : ... la Premier League ( Aston Villa e) gli ha messo gli occhi addosso, lo stesso hanno ...Tabellino: Alisson,- Arnold T., Konate I., van Dijk V., Robertson A., Henderson J., Fabinho (dal 33 st Firmino R.), Jones C. (dal 15 st Thiago), Salah M., Gakpo C., Diogo Jota (...

Liverpool, su Alexander-Arnold una big spagnola | Mercato Calciomercato.com

Liverpool visit Leeds United in the Premier League on Monday evening, so we simulated the game to predict the final score ...Leeds United take on Liverpool at Elland Road on Monday evening and Javi Gracia should unleash Wiflried Gnonto.