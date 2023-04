LIVE Tour of the Alps 2023, prima tappa in DIRETTA: iniziata la corsa (Di lunedì 17 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02 PARTITI! iniziata ufficialmente la prima tappa. 11.56 Gli ultimi vincitori della corsa: solo tre corridori al via. WINNER STARTING 2022 BARDET Romain – 2021 YATES Simon – 2019 SIVAKOV Pavel yes 2018 PINOT Thibaut – 2017 THOMAS Geraint yes 2016 LANDA Mikel – 2015 PORTE Richie – 2014 EVANS Cadel – 2013 NIBALI Vincenzo – 2012 POZZOVIVO Domenico yes 11.49 I corridori hanno iniziato il tratto di trasferimento che porta al chilometro 0. 11.47 Partenza ufficiale alle 11.55. 11.43 Frazione breve ma intensa: soli 127.5 km da percorrere. 11.40 Subito una tappa molto dura: 2500 metri di disLIVEllo, tre GPM ed arrivo in salita. 11.37 Si parte dall’Austria: da Rattenberg ad Alpbach, ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.02 PARTITI!ufficialmente la. 11.56 Gli ultimi vincitori della: solo tre corridori al via. WINNER STARTING 2022 BARDET Romain – 2021 YATES Simon – 2019 SIVAKOV Pavel yes 2018 PINOT Thibaut – 2017 THOMAS Geraint yes 2016 LANDA Mikel – 2015 PORTE Richie – 2014 EVANS Cadel – 2013 NIBALI Vincenzo – 2012 POZZOVIVO Domenico yes 11.49 I corridori hanno iniziato il tratto di trasferimento che porta al chilometro 0. 11.47 Partenza ufficiale alle 11.55. 11.43 Frazione breve ma intensa: soli 127.5 km da percorrere. 11.40 Subito unamolto dura: 2500 metri di disllo, tre GPM ed arrivo in salita. 11.37 Si parte dall’Austria: da Rattenberg ad Alpbach, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LadyLokiHiddles : Mattinata a perder tempo guardando i video del concerto di Ed Sheeran e piangendo per l'emozione e non esser lì pre… - liberipensieri_ : RT @ipooh: Grande FIORE, ci siamo divertiti come dei matti, come sempre. Sei invitato al nostro concerto allo Stadio Olimpico il 15 Luglio.… - ipooh : Grande FIORE, ci siamo divertiti come dei matti, come sempre. Sei invitato al nostro concerto allo Stadio Olimpico… - ldg_0507 : @AsperBoy Per Mengoni oltre quelle degli ultimi anni, che inserisce nei tour, ci sono anche versioni remix: Stanco… - LaVocedellIsola : Il Live Tour 2023 di Matteo Mancuso parte dalla Sicilia -