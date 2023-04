LIVE Sollevamento pesi | Europei 2023 in DIRETTA | a breve il debutto di Lucrezia Magistris nello strappo

(Di lunedì 17 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Molto bene anche l’ucraina Shpilka nel suo primo tentativo dia 93 kg. 16.09 La gara sale dillo con il brillante primo tentativo di Nina Sterckx, che solleva 93 kg e si porta al comando della classifica provvisoria. 16.08 Retulainen sbaglia ancora l’alzata da 92 kg e termina così l’esercizio dicon 89 kg. Comincia nel frattempo la gara di una delle candidate al podio finale, la belga Sterckx. 16.06 Nullo il secondo tentativo didella finlandese Retulainen a 92 kg. 16.05 Ancora un errore a 91 kg per la britannica Gordon Brown e per la bulgara Shatova, che chiudono dunque l’esercizio dicon 88 kg. 16.03 Per il momento la misura d’ingresso di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: Lucrezia Magistris prova a stupire nei -59 kg - - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2023 in DIRETTA: Sergio Massidda vuole sbancare nei -61 kg - #Sollevamento #Europei… - CMVenezia : RT @comunevenezia: ??#Avviso?? Test di sollevamento delle barriere del #Mose ??Previsto il 21 aprile alla bocca di porto di Lido Treporti… - comunevenezia : ??#Avviso?? Test di sollevamento delle barriere del #Mose ??Previsto il 21 aprile alla bocca di porto di Lido Tre… -

...Nella giornata di oggi verrà abbattuto un esemplare di pino d'Aleppo in Viale Sant'Ignazio, a Cagliari, L'intervento" si è reso necessario a seguito di un recente e importantedella ...Un altro dato importante riguarda la deformazione ed ildel suolo : nell'area di massima deformazione è di circa 15±3 m al mese. Da novembre 2005 il suolo si è sollevato di più di un ...Un altro dato importante riguarda la deformazione ed ildel suolo : nell'area di massima deformazione è di circa 15±3 m al mese. Da novembre 2005 il suolo si è sollevato di più di un ...

LIVE Sollevamento pesi, Europei 2023 in DIRETTA: Lucrezia Magistris prova a stupire nei -59 kg OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca Imperio – Cronaca Massidda – Come vedere la gara di Magistris in tv/streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale degli Europei di sollevamento pesi, categoria -61 kg maschili. Grazie di aver seguito l’evento in nostra com ...