LIVE – Quinta giornata Assoluti nuoto Riccione 2023 | finali lunedì 17 aprile in DIRETTA

La DIRETTA testuale LIVE della Quinta ed ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2023 di nuoto. I migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali di Fukuoka in programma a luglio. Fari puntati soprattutto sui 50 rana femminili con Arianna Castiglioni, Martina Carraro e la primatista mondiale Benedetta Pilato, in gara solo su questa distanza in questi campionati, ma anche su Nicolò Martinenghi nei 50 rana e Simona Quadarella sui 400 stile libero. L'appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di lunedì 17 aprile per la sessione mattutina, mentre dalle ore 17.30 si svolgerà la sessione

