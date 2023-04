LIVE – Quinta giornata Assoluti nuoto Riccione 2023 | finali lunedì 17 aprile in DIRETTA

(Di lunedì 17 aprile 2023) Latestualedellaed ultimadei Campionati Italianiprimaverili didi. I migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali di Fukuoka in programma a luglio. Fari puntati soprattutto sui 50 rana femminili con Arianna Castiglioni, Martina Carraro e la primatista mondiale Benedetta Pilato, in gara solo su questa distanza in questi campionati, ma anche su Nicolò Martinenghi nei 50 rana e Simona Quadarella sui 400 stile libero. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di17per la sessione mattutina, mentre dalle ore 17.30 si svolgerà la sessione ...

LIVE - Quinta giornata Assoluti nuoto Riccione 2023: finali lunedì 17 ... SPORTFACE.IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02: Promette bene la giornata di oggi. Benedetta Pilato avrebbe già staccato il pass ma dovrà ripetersi questo pomeriggio nei 50 rana, Margherita Panziera ...