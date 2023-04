LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | pass mondiali per Pilato | Panziera e Quadarella! Paltrinieri non si qualifica

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.56: Viola Scotto di Carlo si aggiudica l’ultimo titolo individuale degli Assoluti vincendo i 50 farfalla con 26?22, secondo posto per Silvia Di Pietro con 26?29, terza Costanza Cocconcelli con 26?65 18.55: Al via nella finale dei 50 farfalla Di Pietro, Scotto di Carlo, Cocconcelli, Laquintana, D’Innocenzo, Greco, Biasibetti, Capretta 18.53: Tania Quaglieri con 26?83 vince la finale B dei 50 farfalla 18.51: Sara Curtis vince la finale dei 50 junior con 27?55 18.47: Secondo posto e personale migliorato per Matteo Lamberti che chiude in 15’05?40, terzo Ivan Giovannoni con 15’08?05 18.46: Non arriva per un soffio ilper Fukuoka per Gregorioche chiude con 14’49?02 a un secondo dal tempo per lazione 18.45: Ancora un 58?81, ora serve una ...