(Di lunedì 17 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46: Nell’unico grande appuntamento estivo sarà il Mondiale di Fukuoka che farà da trampolino di lancio verso un 2024 da vivere tutto d’un fiato con Mondiali, Europei e Giochi Olimpici in rapida sequenza. Nell’appuntamento riccionese, oggi all’ultimo giorno di gare, si inizia a formare la squadra per l’appuntamento iridato giapponese con una decina di atleti già qualificati. 9.43: Si conclude alla piscina Comunale di Riccione il primo appuntamento importante dopo la pausa invernale ed un 2022 ricchissimo di eventi. 9.40: Buongiorno e bentrovati alladella quinta giornata degli Assoluti primaverili diin vasca lunga. Programma, orari, Tv e streaming deidi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Ceccon rinuncia anche ai 100 farfalla bene Burdisso - #Nuoto… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA:… - EnfantProdige : @Pierre8244309 @Nicola89144151 Tempo troppo alto -

SEGUI ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO Programma lunedì 17 aprile Assoluti Riccione ...COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ______________...SEGUI ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO Programma domenica 16 aprile Assoluti Riccione ...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: c'è Benedetta Pilato! Paltrinieri in gara nei 1500 sl OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione – I tempi limite per i Mondiali di Fukuoka – La presentazione dei Campionati Italiani di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52: Si chiude qui la quarta giornata di gare agli Assoluti di Riccione. Appuntamento a domani per l’ultima giornata. Buona serata 17.49: La vittoria nella ...