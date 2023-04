LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Benedetta Pilato e Margherita Panziera a caccia del pass mondiale! Finali alle 17 30

(Di lunedì 17 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03: Tutto questo d17.30, per il momento è tutto, grazie per averci seguito. A più tardi! Buona giornata 12.02: Promette bene la giornata di oggi.avrebbe già staccato ilma dovrà ripetersi questo pomeriggio nei 50 rana,ha nuotato a un secondo dal tempo limite, Gregorio Paltrinieri ci proverà nei 1500 e poi c’è la battaglia per i 50 rana tra Cerasuolo, Martinenghi e Poggio 12.00: Queste leste dei 50 farfalla donne: Di Pietro, Scotto di Carlo, Cocconcelli, laquintana, D’Innocenzo, Greco, Biasibetti, Capretta 11.59: Silvia Di Pietro vince l’ultima batteria dei 50 farfalla con il miglior tempo di 26?51 a pari merito con Scotto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Ceccon rinuncia anche ai 100 farfalla bene Burdisso - #Nuoto… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA:… - EnfantProdige : @Pierre8244309 @Nicola89144151 Tempo troppo alto -

SEGUI ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO Programma lunedì 17 aprile Assoluti Riccione ...COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ______________...SEGUI ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO Programma domenica 16 aprile Assoluti Riccione ...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: c'è Benedetta Pilato! Paltrinieri in gara nei 1500 sl OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione – I tempi limite per i Mondiali di Fukuoka – La presentazione dei Campionati Italiani di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52: Si chiude qui la quarta giornata di gare agli Assoluti di Riccione. Appuntamento a domani per l’ultima giornata. Buona serata 17.49: La vittoria nella ...