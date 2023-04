LIVE – Maratona Boston 2023 maschile e femminile: aggiornamenti in DIRETTA (Di lunedì 17 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE della Maratona di Boston 2023, corsa di running in programma lunedì 17 aprile. Cresce l’attesa per la 127esima edizione della celebre corsa di 42,195 chilometri nella città del Massachusetts, che vedrà al via oltre 30.000 corridori provenienti da 100 Paesi. Tra gli uomini il grande favorito della vigilia è la leggenda vivente Eliud Kipchoge, primatista del mondo sulla distanza e già vincitore di quattro delle sei World Majors, che va a caccia del successo anche a Boston per avvicinarsi al grand slam di tutte le maggiori maratone. LIVEllo altissimo anche in campo femminile, con ben 16 atlete con un personal best sotto le due ore e 21 minuti. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi taglierà per ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Latestualedelladi, corsa di running in programma lunedì 17 aprile. Cresce l’attesa per la 127esima edizione della celebre corsa di 42,195 chilometri nella città del Massachusetts, che vedrà al via oltre 30.000 corridori provenienti da 100 Paesi. Tra gli uomini il grande favorito della vigilia è la leggenda vivente Eliud Kipchoge, primatista del mondo sulla distanza e già vincitore di quattro delle sei World Majors, che va a caccia del successo anche aper avvicinarsi al grand slam di tutte le maggiori maratone.llo altissimo anche in campo, con ben 16 atlete con un personal best sotto le due ore e 21 minuti. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi taglierà per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Hikaru_fire : RT @acmegym1: Amici dell’#italgym , a conclusione di questa maratona al commento degli Europei, voglio ringraziarvi per il supporto e gli i… - francesco_r93 : RT @acmegym1: Amici dell’#italgym , a conclusione di questa maratona al commento degli Europei, voglio ringraziarvi per il supporto e gli i… - auro_gym : RT @acmegym1: Amici dell’#italgym , a conclusione di questa maratona al commento degli Europei, voglio ringraziarvi per il supporto e gli i… - acmegym1 : Amici dell’#italgym , a conclusione di questa maratona al commento degli Europei, voglio ringraziarvi per il suppor… - CapFederico94 : La pausa ancora è finita. Si torna riprendere a vedere sulla mia watchlist della maratona dei 100 film Disney: Le a… -

Riccione, il picnic del primo maggio Con lo spettacolo evento unico di Lucilla prenderà il via il concertone riccionese, una maratona in note, tra dj set e live, un viaggio nella storia e nella musica della città che rappresenta ... Iliass Aouani trionfa nella Roma Appia Run L'azzurro Iliass Aouani, recente primatista italiano di maratona e favorito della vigilia, ha vinto la 24/a edizione della Roma Appia Run, gara podistica di ... Dietro di lei la norvegese Live Solheimdal ... L'Azzurro Iliass Aouani stacca tutti e vince la Roma Appia Run. Sul podio Crippa e Bukuru L'azzurro Iliass Aouani, recente primatista italiano di maratona e favorito della vigilia, ha vinto la 24/a edizione della Roma Appia Run , gara podistica ... Dietro di lei la norvegese Live Solheimdal ... Con lo spettacolo evento unico di Lucilla prenderà il via il concertone riccionese, unain note, tra dj set e, un viaggio nella storia e nella musica della città che rappresenta ...L'azzurro Iliass Aouani, recente primatista italiano die favorito della vigilia, ha vinto la 24/a edizione della Roma Appia Run, gara podistica di ... Dietro di lei la norvegeseSolheimdal ...L'azzurro Iliass Aouani, recente primatista italiano die favorito della vigilia, ha vinto la 24/a edizione della Roma Appia Run , gara podistica ... Dietro di lei la norvegeseSolheimdal ... Maratona Boston 2023: chi parteciperà Orari, programma, tv, streaming OA Sport Mezza maratona dei fiori bagnata a San Benedetto del Tronto Oltre tre mila atleti e atlete, da tutta Italia e dall'estero, si sono cimentati tra le strade della città della Riviera delle Palme ... Iliass Aouani trionfa nella Roma Appia Run L'azzurro Iliass Aouani, recente primatista italiano di maratona e favorito della vigilia, ha vinto la 24/a edizione della Roma Appia Run, gara podistica di 13 km con partenza e arrivo alle Terme di C ... Oltre tre mila atleti e atlete, da tutta Italia e dall'estero, si sono cimentati tra le strade della città della Riviera delle Palme ...L'azzurro Iliass Aouani, recente primatista italiano di maratona e favorito della vigilia, ha vinto la 24/a edizione della Roma Appia Run, gara podistica di 13 km con partenza e arrivo alle Terme di C ...