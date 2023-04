LIVE Fiorentina-Atalanta 1-1 | Cabral su rigore risponde a Maehle | palo Biraghi

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sfida europea nel posticipo del Monday Night, per concludere la 30esima giornata di Serie A. Alle 20.45 allo Stadio Franchi di Firenze la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #FiorentinaAtalanta 1?-1? ??71' Palo di #Biraghi, il capitano della #Fiorentina ci prova direttamente da punizione… - JaunNews : FIORENTINA 1-1 ATALANTA, FOLLOW FV'S LIVE! - sportli26181512 : Fiorentina-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: mani Toloi in area, rigore viola. Zapata chiede un penalty: Il posticipo del… - CotoletteP : Il pengwin dice di giocare live la vittoria dell’Atalanta e la Fiorentina pareggia, è una cosa proprio scritta nelle stelle - FiorentinaUno : #FiorentinaAtalanta 1?-1? ??64' Cambi per la #Fiorentina, escono #Brekalo e #Barak ed entrano #Sottil e… -

Di seguito gli episodi arbitrali più discussi analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:- ATALANTA h. 20.45 GUIDA MONDIN - MASSARA IV: FELICIANI VAR: FABBRI AVAR: MANGANIELLO 63' - ...Il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta esi affrontano nel match valido per la 30° giornata di campionato di Serie A ...Ecco le formazioni di- Atalanta:(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Barak, Ikoné; Cabral, Gonzalez. All. ...

Diretta Fiorentina - Atalanta (1-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Ai microfoni di Lady Radio, Giovanni Galli ha parlato così della Juventus: "La Fiorentina deve dare continuità con un avversario che negli anni è sempre stato tosto.FIRENZE - Fiorentina-Atalanta, 30° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.