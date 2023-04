LIVE Fiorentina-Atalanta 0-0 | Nico Gonzalez sfiora due volte il gol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : LIVE Fiorentina-Atalanta 0-0: stavolta ci prova Mandragora da lontano, palla fuori - FiorentinaUno : #FiorentinaAtalanta 0?-0? ??24' #Cabral Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, il 9 viola stacca su tutti e… - FiorentinaUno : #FiorentinaAtalanta 0?-0? ??19' #NicoGonzalez dalla distanza prova il tiro a giro sfiora l'incrocio dei pali, Segui… - FiorentinaUno : #FiorentinaAtalanta 0?-0? ??15' Ci prova dal lontano #Cabral che impensierisce #Sportiello, Segui la nostra diretta… - StreamLiveTVOn1 : Leeds United vs Liverpool 2023 ?? Free Live stream -

Il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta esi affrontano nel match valido per la 30° giornata di campionato di Serie A ...Ecco le formazioni di- Atalanta:(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Barak, Ikoné; Cabral, Gonzalez. All. ...Solo il Verona (830) ha guadagnato più possessi dell'Atalanta (820) nel terzo centrale di campo in questa Serie A - dall'altra parte, solo il Napoli (174) ne conta più della(160) nel ...

FIRENZE - Fiorentina-Atalanta, 30° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.2' - Quarta! Prima occasione pericolosa per la Fiorentina, con l'argentino che di testa su punizione di Mandragora manca di poco la porta difesa da Sportiello 0' - Si parte!