L’Italia sta davvero scomparendo? Tasso di natalità ai minimi e popolazione in calo. DATI (Di lunedì 17 aprile 2023) Un 52enne o una 52enne a spasso per le strade di una città ligure occupano, senza saperlo, una posizione speciale. Almeno in teoria, infatti, metà delle persone che incontrano nella loro passeggiata sono più giovani di loro. L’altra metà più anziane. Almeno in teoria, si diceva, o almeno nel regno della statistica. Cinquantadue (51,9 se vogliamo essere precisi) è infatti l’età mediana dei residenti della Liguria, vale a dire quel numero che divide in due parti eguali un insieme, in questo caso i residenti. Ma 51,9 è un numero speciale non soltanto per i nostri immaginari frequentatori della riviera. Secondo i DATI ufficiali dell’Unione europea, si tratta anche della cifra più alta tra tutte le regioni d’Europa, ad eccezione del Chemnitz in Sassonia, Germania settentrionale. Il che vuol dire che la Liguria, oltre ad essere la più anziana d’Italia, è anche la seconda ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 aprile 2023) Un 52enne o una 52enne a spasso per le strade di una città ligure occupano, senza saperlo, una posizione speciale. Almeno in teoria, infatti, metà delle persone che incontrano nella loro passeggiata sono più giovani di loro. L’altra metà più anziane. Almeno in teoria, si diceva, o almeno nel regno della statistica. Cinquantadue (51,9 se vogliamo essere precisi) è infatti l’età mediana dei residenti della Liguria, vale a dire quel numero che divide in due parti eguali un insieme, in questo caso i residenti. Ma 51,9 è un numero speciale non soltanto per i nostri immaginari frequentatori della riviera. Secondo iufficiali dell’Unione europea, si tratta anche della cifra più alta tra tutte le regioni d’Europa, ad eccezione del Chemnitz in Sassonia, Germania settentrionale. Il che vuol dire che la Liguria, oltre ad essere la più anziana d’Italia, è anche la seconda ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... direzioneprc : L'Italia continua a inviare armi in Ucraina. Noi non siamo d'accordo. L'Italia dovrebbe fare una politica di pace,… - Antonio_Tajani : Riunione dei Ministri degli Esteri del G7. L'Italia sta giocando un ruolo da protagonista nelle principali sfide in… - agorarai : 'Manfred Weber dice che l'Italia va aiutata, ed è un'intervista interessante perché sta in un quadro politico speci… - madliber : @dottorbarbieri Ancora con 'sta storia che è colpa del RdC? Non sarà che l'Italia è piena di presunti imprenditori… - inecaras : RT @SkyTG24: L’Italia sta davvero scomparendo? Tasso di natalità ai minimi e popolazione in calo. DATI -

Google sta lavorando ad un nuovo motore di ricerca guidato da un'AI E l'Italia non ha i soldi L'Italia sta già affrontando da mesi una siccità gravissima: i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired ... O fai figli o fai carriera, per gli italiani diventare madre è un rischio per il lavoro: il sondaggio sulla denatalità Leggi anche Natalità al minimo storico, Elon Musk: "L'Italia sta scomparendo" Italia in 'gelo demografico', natalità al minimo storico: per la prima volta i nuovi nati sotto i 400mila Per contrastare ... Balneari, l'UE in pressing sull'Italia: soluzione questione "entro due mesi" ...ci sta guidando". Frattanto è attesa per giovedì prossimo una nuova sentenza della Corte di Giustizia europea , che sarà vincolante e dovrà quondi essere pesa in considerazione da governo. " L'Italia ... non ha i soldigià affrontando da mesi una siccità gravissima: i rischi per le persone,'economia e'agricoltura Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired ...Leggi anche Natalità al minimo storico, Elon Musk: "scomparendo"in 'gelo demografico', natalità al minimo storico: per la prima volta i nuovi nati sotto i 400mila Per contrastare ......ciguidando". Frattanto è attesa per giovedì prossimo una nuova sentenza della Corte di Giustizia europea , che sarà vincolante e dovrà quondi essere pesa in considerazione da governo. "... Elon Musk: "L'Italia sta scomparendo" Adnkronos