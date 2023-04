L’Italia paradiso dei borseggiatori, una classifica ci mette al primo posto in Europa per i furti (Di lunedì 17 aprile 2023) Siamo la patria dei borseggiatori in Europa: una classifica stilata dal comparatore assicurativo britannico Quotezone.co.uk. consegna al Bel Paese la maglia nera dei furti con destrezza. Un report che ci vede svettare sul primo gradino del podio europeo con un primato che, non solo non ci fa onore, ma che mette il dito nella piaga che proprio recentemente ha scatenato polemiche e inchieste tutt’altro che accantonate. Italia, patria di borseggiatori e maglia nera per i furti Segno che il bubbone esploso dopo le denunce di Striscia la Notizia e la levata di scudi dei consiglieri comunali milanesi del Pd – con Monica Romano in prima linea a difendere le borseggiatrici rom in azione in metro e sui bus del servizio pubblico – è incistato e conclamato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Siamo la patria deiin: unastilata dal comparatore assicurativo britannico Quotezone.co.uk. consegna al Bel Paese la maglia nera deicon destrezza. Un report che ci vede svettare sulgradino del podio europeo con un primato che, non solo non ci fa onore, ma cheil dito nella piaga che proprio recentemente ha scatenato polemiche e inchieste tutt’altro che accantonate. Italia, patria die maglia nera per iSegno che il bubbone esploso dopo le denunce di Striscia la Notizia e la levata di scudi dei consiglieri comunali milanesi del Pd – con Monica Romano in prima linea a difendere le borseggiatrici rom in azione in metro e sui bus del servizio pubblico – è incistato e conclamato ...

