L’Isola dei (non) Famosi: chi sono i nuovi ‘ma chi?’ (Di lunedì 17 aprile 2023) Claudia Motta (Banijay Italia) sono alL’Isola dei Famosi, in partenza stasera su Canale 5, ma in realtà di “famoso” hanno ben poco. Nel cast della diciassettesima edizione del reality, condotto per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi, ci sono infatti diversi naufraghi sconosciuti ai più. Conosciamoli meglio (o almeno, proviamoci!). La concorrente meno nota della diciassettesima edizione è sicuramente Claudia Motta. Nata a Roma il 22 maggio 2000, è stata proclamata Miss Mondo Italia nel 2021, in un’edizione che non si è tenuta in presenza a causa delle restrizioni dovute al Covid. Si sa che ha una relazione con lo chef ed ex naufrago Simone Rugiati. Televisivamente parlando, ha assolto il compito dell’angelo custode a Tiki Taka – La Repubblica del Pallone, programma condotto da Piero Chiambretti. Figlia (a ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 aprile 2023) Claudia Motta (Banijay Italia)aldei, in partenza stasera su Canale 5, ma in realtà di “famoso” hanno ben poco. Nel cast della diciassettesima edizione del reality, condotto per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi, ciinfatti diversi naufraghi sconosciuti ai più. Conosciamoli meglio (o almeno, proviamoci!). La concorrente meno nota della diciassettesima edizione è sicuramente Claudia Motta. Nata a Roma il 22 maggio 2000, è stata proclamata Miss Mondo Italia nel 2021, in un’edizione che non si è tenuta in presenza a causa delle restrizioni dovute al Covid. Si sa che ha una relazione con lo chef ed ex naufrago Simone Rugiati. Televisivamente parlando, ha assolto il compito dell’angelo custode a Tiki Taka – La Repubblica del Pallone, programma condotto da Piero Chiambretti. Figlia (a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - blogtivvu : Chi è il fidanzato di Nathaly Caldonazzo, Isola dei Famosi 2023: la storia con Andrea Ippoliti e l’amore per Troisi… - RobinOcco : RT @loca_stronza: Stasera inizia l’isola dei famosi. Non vedo l’ora di perdermelo. - nina_massaro : RT @DarkNora0: La differenza di come l'isola dei famosi ha omaggiato in tutti i modi la simpatia di Edoardo mentre il gf ha solo voluto af… - FMars18 : RT @CiupiSupporterr: Ho realizzato questo piccolo video tributo dell'isola dei famosi 2021-2022, in attesa del grande ritorno di questa ser… -

'Ndrangheta, condannato Davide Falchi, figlio del boss Pepè. L'ex pugile Terlizzi era il prestanome Franco Terlizzi , l'ex pugile ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ritenuto il prestanome di Flachi ma non il complice nel presunto traffico di droga, si è visto accogliere il patteggiamento a tre ... La Cina annuncia "importanti attività militari", scontro con gli Usa su Taiwan ...di intense esercitazioni militari cinesi attorno all'isola indette dalla Cina in rappresaglia per l'incontro in California tra la presidente di Taiwan, Tsai Ing - wen, e lo speaker della Camera dei ... Vice Questore della Polizia di Stato Antonella Iasilli ... dove presta servizio dapprima nella Divisione dei Personale e ... fra i quali, da ultimo, l'impegnativo 'NATO Senior Course' presso ... Michael's Mount, situato su un'isola al largo della Cornovaglia, al ... Franco Terlizzi ,'ex pugile ed ex naufrago dell'Famosi, ritenuto il prestanome di Flachi ma non il complice nel presunto traffico di droga, si è visto accogliere il patteggiamento a tre ......di intense esercitazioni militari cinesi attorno all'indette dalla Cina in rappresaglia per'incontro in California tra la presidente di Taiwan, Tsai Ing - wen, e lo speaker della Camera...... dove presta servizio dapprima nella DivisionePersonale e ... fra i quali, da ultimo,'impegnativo 'NATO Senior Course' presso ... Michael's Mount, situato su un'al largo della Cornovaglia, al ... L'isola dei famosi, si riparte con Ilary Blasi e sedici naufraghi in Honduras la Repubblica