"L'Isola dei Famosi", Can Yaman al posto di Alvin: finalmente tutta la verità (Di lunedì 17 aprile 2023) News Tv. Alvin "Isola dei Famosi". Si era vociferato che Can Yaman potesse prendere il posto di Alvin come opinionista de "L'Isola dei Famosi". La voce era venuta fuori soprattutto dopo la presunta lite tra l'inviato e la conduttrice Ilary Blasi. Alvin, però, è stato confermato nel ruolo di inviato e finalmente sappiamo tutta la verità su quella indiscrezione che riguardava anche il noto attore turco.

