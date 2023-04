Prevedendo che le visite reciproche delle autorità dei due Paesi continueranno a livello di ministri degli Esteri, il portavoce ha detto che "e Arabia Saudita si stanno muovendo per garantire l'...Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha ufficialmente invitato il re saudita Salman bin Abd al - Aziz Al Saud a visitare Teheran in seguito all'accordo raggiunto nelle scorse settimane a Pechino con ......, 1971). Sono anche classificate Zona di Protezione Speciale (ZPS), Sito di Importanza ...a riflettere sull'importanza delle zone umide per la sopravvivenza della biodiversità e su quali ...

L'Iran invita ufficialmente il re saudita a visitare Teheran Espansione TV

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Portavoce degli Esteri: 'Fortunatamente, sono stati fatti passi positivi. I funzionari dei due Paesi hanno accolto molto bene le delegazioni tecniche e le relazioni politiche tra i due Paesi sono stat ...