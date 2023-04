(Di lunedì 17 aprile 2023) Golrokh Ebrahimi, unae attivistaiana, è statata a 7di reclusione, di cui sei per "assembramento e collusione contro la sicurezza nazionale" e uno per "propaganda ...

Golrokh Ebrahimi Iraee, una scrittrice e attivista iraniana, è stata condannata a 7 anni di reclusione, di cui sei per "assembramento e collusione contro la sicurezza nazionale" e uno per "propaganda ...Teheran ha condannato al carcere 10 membri delle forze armate, perché accusati di coinvolgimento nell'abbattimento l'8 gennaio 2020 dell'Ukraine International Airlines flight PS752, causando la ...Le persone che incoraggiano le donne a rimuovere il velo islamico saranno perseguite nei tribunali penali dell'e non avranno diritto di appello contro alcuna. Lo ha affermato oggi il vice procuratore generale dell', Ali Jamadi , secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa semi - ufficiale '...

L'Iran condanna la scrittrice Iraee a 7 anni di carcere - Medio Oriente Agenzia ANSA

Golrokh Ebrahimi Iraee, una scrittrice e attivista iraniana, è stata condannata a 7 anni di reclusione, di cui sei per "assembramento e collusione contro la sicurezza nazionale" e uno per "propaganda ..."Iran Human Rights" e "Together Against the Death Penalty" - due associazioni che si occupano di diritti umani - dichiarano che più di cento persone in Iran rischiano tuttorala condanna a morte, in pa ...