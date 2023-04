“L’intelligenza artificiale supporta l’uomo, non lo sostituisce: ecco perché i timori sono ingiustificati” (Di lunedì 17 aprile 2023) C’è chi la vede come un supporto prezioso, per non dire fondamentale, nella vita di tutti i giorni, soprattutto in ambito industriale. Ma c’è anche chi ne è quasi terrorizzato e teme possa, un giorno, arrivare a sostituire completamente l’essere umano. Ad accomunare sostenitori e detrattori delL’intelligenza artificiale c’è però un elemento: oggi, per i motivi più disparati, è sulla bocca di tutti e al centro del dibattito pubblico. A Bergamo, Marco Anzovino è stato tra i primi a intuirne le enormi potenzialità: guida la Skyline, società di consulenza fondata nel 1984 che fa dell’innovazione digitale il proprio core business. Oggi occupa una quindicina di persone, molte delle quali vantano una collaborazione ventennale e una cultura del lavoro trasversale che, messe insieme, favoriscono una maggiore rapidità nella trasformazione digitale delle ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023) C’è chi la vede come un supporto prezioso, per non dire fondamentale, nella vita di tutti i giorni, soprattutto in ambito industriale. Ma c’è anche chi ne è quasi terrorizzato e teme possa, un giorno, arrivare a sostituire completamente l’essere umano. Ad accomunare sostenitori e detrattori delc’è però un elemento: oggi, per i motivi più disparati, è sulla bocca di tutti e al centro del dibattito pubblico. A Bergamo, Marco Anzovino è stato tra i primi a intuirne le enormi potenzialità: guida la Skyline, società di consulenza fondata nel 1984 che fa dell’innovazione digitale il proprio core business. Oggi occupa una quindicina di persone, molte delle quali vantano una collaborazione ventennale e una cultura del lavoro trasversale che, messe insieme, favoriscono una maggiore rapidità nella trasformazione digitale delle ...

