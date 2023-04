L’iniziativa di Federica Carta su OnlyFans | in cosa consiste

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ad annunciarla la stessa cantanteha aperto un profilo: lo ha annunciato la stessa cantante sui suoi profili social, dai quali, da alcuni giorni erano stati eliminati tutti i post. «Ho aperto un profilo. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto» – ha spiegato. Leggi anche: Aida Yespica sbarca su: quanto costa abbonarsi Una scelta inusuale nel campo musicale, quanto meno in Italia, dove la piattaforma è associata prevalentemente alla distribuzione di contenuti per adulti, nonostante il sito non sia stato ...